Обстріли будівель казначейської служби на Харківщині: які збитки

Майже 10 мільйонів гривень – такими є збитки, завдані довкіллю регіону внаслідок обстрілів адмінбудівель Державної казначейської служби у чотирьох районах Харківщини.

За даними Державної екологічної інспекції в Харківській області, внаслідок артилерійських обстрілів прифронтових районів руйнацій зазнали будівлі управлінь Державної казначейської служби України у Вовчанській та Дворічанській громадах, а також Куп’янське та Ізюмське районні управління.

«Внаслідок руйнації вищевказаних об’єктів земельні ресурси були засмічені. Розраховано шкоду на загальну суму 9 млн 856 тисяч 543 гривень. Матеріали направлені до правоохоронних органів», – додали екоінспектори.