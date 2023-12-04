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Обстріли будівель казначейської служби на Харківщині: які збитки

Суспільство 12:16   04.12.2023
Вікторія Яковенко
Обстріли будівель казначейської служби на Харківщині: які збитки Фото: Державна екологічна інспекція в Харківській області

Майже 10 мільйонів гривень – такими є збитки, завдані довкіллю регіону внаслідок обстрілів адмінбудівель Державної казначейської служби у чотирьох районах Харківщини.

За даними Державної екологічної інспекції в Харківській області, внаслідок артилерійських обстрілів прифронтових районів руйнацій зазнали будівлі управлінь Державної казначейської служби України у Вовчанській та Дворічанській громадах, а також Куп’янське та Ізюмське районні управління.

«Внаслідок руйнації вищевказаних об’єктів земельні ресурси були засмічені. Розраховано шкоду на загальну суму 9 млн 856 тисяч 543 гривень. Матеріали направлені до правоохоронних органів», – додали екоінспектори.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 12:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Майже 10 мільйонів гривень – такими є збитки, завдані довкіллю регіону внаслідок обстрілів адмінбудівель Державної казначейської служби у чотирьох районах Харківщини.".