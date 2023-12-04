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Обстрелы зданий казначейской службы на Харьковщине: какие убытки

Общество 12:16   04.12.2023
Виктория Яковенко
Обстрелы зданий казначейской службы на Харьковщине: какие убытки Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области

Почти 10 миллионов гривен – таков ущерб нанесен окружающей среде региона в результате обстрелов админзданий Государственной казначейской службы в четырех районах Харьковщины.

По данным Государственной экологической инспекции в Харьковской области, в результате артиллерийских обстрелов прифронтовых районов разрушениям подверглись здания управлений Государственной казначейской службы Украины в Волчанской и Дворичанской громадах, а также Купянское и Изюмское районные управления.

«В результате разрушения вышеуказанных объектов земельные ресурсы были засорены. Рассчитан ущерб на общую сумму 9 млн 856 тысяч 543 гривен. Материалы направлены в правоохранительные органы», — добавили экоинспекторы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 12:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Почти 10 миллионов гривен – таков ущерб нанесен окружающей среде региона в результате обстрелов админзданий Государственной казначейской службы в четырех районах Харьковщины.".