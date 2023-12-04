Обстрелы зданий казначейской службы на Харьковщине: какие убытки

Почти 10 миллионов гривен – таков ущерб нанесен окружающей среде региона в результате обстрелов админзданий Государственной казначейской службы в четырех районах Харьковщины.

По данным Государственной экологической инспекции в Харьковской области, в результате артиллерийских обстрелов прифронтовых районов разрушениям подверглись здания управлений Государственной казначейской службы Украины в Волчанской и Дворичанской громадах, а также Купянское и Изюмское районные управления.

«В результате разрушения вышеуказанных объектов земельные ресурсы были засорены. Рассчитан ущерб на общую сумму 9 млн 856 тысяч 543 гривен. Материалы направлены в правоохранительные органы», — добавили экоинспекторы.