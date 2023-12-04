Обстрелы зданий казначейской службы на Харьковщине: какие убытки
Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области
Почти 10 миллионов гривен – таков ущерб нанесен окружающей среде региона в результате обстрелов админзданий Государственной казначейской службы в четырех районах Харьковщины.
По данным Государственной экологической инспекции в Харьковской области, в результате артиллерийских обстрелов прифронтовых районов разрушениям подверглись здания управлений Государственной казначейской службы Украины в Волчанской и Дворичанской громадах, а также Купянское и Изюмское районные управления.
«В результате разрушения вышеуказанных объектов земельные ресурсы были засорены. Рассчитан ущерб на общую сумму 9 млн 856 тысяч 543 гривен. Материалы направлены в правоохранительные органы», — добавили экоинспекторы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: здания, обстрелы, убытки, харьковщина, экоинпекторы;
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 12:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Почти 10 миллионов гривен – таков ущерб нанесен окружающей среде региона в результате обстрелов админзданий Государственной казначейской службы в четырех районах Харьковщины.".