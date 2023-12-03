Головні новини Харкова 3 грудня: як минула ніч, фронт
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
8:09
ISW: У ЗСУ є успіхи на Куп’янсько-Лиманському напрямку, у військових РФ – ні
За даними американського Інституту вивчення війни (ISW):
▪️ Українські війська 2 грудня просунулися на захід від селища Діброва в районі Кремінної Луганської області та останнім часом продовжували локалізовані атаки на Куп’янсько-Лиманському напрямку.
▪️ Російські війська 2 грудня продовжили локалізовані наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не досягли будь-яких підтверджених успіхів.
7:40
Війська РФ на Харківщині вели штурмові дії поблизу сіл Синьківка, Петропавлівка та Іванівка Куп’янського району
А на Луганщині – неподалік Стельмахівки. Загалом на Куп’янському напрямку українські оборонці відбили сім атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.
Ворожих авіаударів зазнали селища Козача Лопань та село Петропавлівка.
7:14
Протягом ночі на Харківщині двічі оголошувалась повітряна тривога
Тривога в регіоні звучала о 23:42 та 1:37. За даними командування Повітряних сил ЗСУ, причиною була ракетна небезпека.
Низку інших регіонів України російські військові вночі атакували 12-ма ударними БпЛА “Shahed” та керованою авіаракетою Х-59.
“Ударні БпЛА атакували у декілька хвиль, заходили через окуповану Херсонщину в Миколаївську область. Саме на Миколаївщині більшість «шахедів» було знищено протиповітряною обороною. Решта прямувала в північно-західному напрямку і була збита в районі Старокостянтинова на Хмельниччині”, – повідомили у Повітряних силах.
ППО знищила 10 дронів, а ракета Х-59 не досягла своєї цілі.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2023 в 08:09;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".