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Головні новини Харкова 3 грудня: як минула ніч, фронт

Події 08:09   03.12.2023
Олена Нагорна
Головні новини Харкова 3 грудня: як минула ніч, фронт Фото: Василь Голосний

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

8:09

ISW: У ЗСУ є успіхи на Куп’янсько-Лиманському напрямку, у військових РФ – ні

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW):

▪️ Українські війська 2 грудня просунулися на захід від селища Діброва в районі Кремінної Луганської області та останнім часом продовжували локалізовані атаки на Куп’янсько-Лиманському напрямку.

▪️ Російські війська 2 грудня продовжили локалізовані наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не досягли будь-яких підтверджених успіхів.

7:40

Війська РФ на Харківщині вели штурмові дії поблизу сіл Синьківка, Петропавлівка та Іванівка Куп’янського району

А на Луганщині – неподалік Стельмахівки. Загалом на Куп’янському напрямку українські оборонці відбили сім атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Ворожих авіаударів зазнали селища Козача Лопань та село Петропавлівка.

7:14

Протягом ночі на Харківщині двічі оголошувалась повітряна тривога

Тривога в регіоні звучала о 23:42 та 1:37. За даними командування Повітряних сил ЗСУ, причиною була ракетна небезпека.

Низку інших регіонів України російські військові вночі атакували 12-ма ударними БпЛА “Shahed” та керованою авіаракетою Х-59.

Ударні БпЛА атакували у декілька хвиль, заходили через окуповану Херсонщину в Миколаївську область. Саме на Миколаївщині більшість «шахедів» було знищено протиповітряною обороною. Решта прямувала в північно-західному напрямку і була збита в районі Старокостянтинова на Хмельниччині”, – повідомили у Повітряних силах.

ППО знищила 10 дронів, а ракета Х-59 не досягла своєї цілі.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2023 в 08:09;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".