ISW: У ЗСУ є успіхи на Куп’янсько-Лиманському напрямку, у військових РФ – ні

Українські війська 2 грудня просунулися в районі міста Кремінна Луганської області та останнім часом продовжували локалізовані атаки на Куп’янсько-Лиманському напрямку.

Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на кадри з геоприв’язкою від 2 грудня, на яких видно, що українські захисники просунулися на захід від селища Діброва, що у 6 км від Кремінної.

Російські війська продовжили локалізовані наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не досягли будь-яких підтверджених успіхів, додають аналітики.