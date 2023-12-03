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ISW: У ЗСУ є успіхи на Куп’янсько-Лиманському напрямку, у військових РФ – ні

Суспільство 08:01   03.12.2023
Олена Нагорна
ISW: У ЗСУ є успіхи на Куп’янсько-Лиманському напрямку, у військових РФ – ні

Українські війська 2 грудня просунулися в районі міста Кремінна Луганської області та останнім часом продовжували локалізовані атаки на Куп’янсько-Лиманському напрямку. 

Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на кадри з геоприв’язкою від 2 грудня, на яких видно, що українські захисники просунулися на захід від селища Діброва, що у 6 км від Кремінної.

Російські війська продовжили локалізовані наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не досягли будь-яких підтверджених успіхів, додають аналітики.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «ISW: У ЗСУ є успіхи на Куп’янсько-Лиманському напрямку, у військових РФ – ні»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2023 в 08:01;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські війська 2 грудня просунулися в районі міста Кремінна Луганської області та останнім часом продовжували локалізовані атаки на Куп’янсько-Лиманському напрямку. ".