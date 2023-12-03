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На Куп’янському напрямку відбили 7 атак РФ: Генштаб про ситуацію на Харківщині

Події 07:35   03.12.2023
Олена Нагорна
На Куп’янському напрямку відбили 7 атак РФ: Генштаб про ситуацію на Харківщині

Війська РФ у Харківській області протягом доби вели штурмові дії поблизу сіл Синьківка, Петропавлівка та Іванівка Куп’янського району, а на Луганщині – неподалік Стельмахівки.

Загалом на Куп’янському напрямку українські захисники відбили сім атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Ворожих авіаударів зазнали селища Козача Лопань та село Петропавлівка.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2023 в 07:35;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війська РФ у Харківській області протягом доби вели штурмові дії поблизу сіл Синьківка, Петропавлівка та Іванівка Куп’янського району, а на Луганщині – неподалік Стельмахівки.".