На Куп’янському напрямку відбили 7 атак РФ: Генштаб про ситуацію на Харківщині
Війська РФ у Харківській області протягом доби вели штурмові дії поблизу сіл Синьківка, Петропавлівка та Іванівка Куп’янського району, а на Луганщині – неподалік Стельмахівки.
Загалом на Куп’янському напрямку українські захисники відбили сім атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.
Ворожих авіаударів зазнали селища Козача Лопань та село Петропавлівка.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, генштаб, купянское направление, обстріли, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2023 в 07:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війська РФ у Харківській області протягом доби вели штурмові дії поблизу сіл Синьківка, Петропавлівка та Іванівка Куп’янського району, а на Луганщині – неподалік Стельмахівки.".