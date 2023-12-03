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На Купянском направлении отбили 7 атак РФ — Генштаб о ситуации на Харьковщине

Происшествия 07:35   03.12.2023
Елена Нагорная
На Купянском направлении отбили 7 атак РФ — Генштаб о ситуации на Харьковщине

Войска РФ в Харьковской области в течение суток вели штурмовые действия вблизи сел Синьковка, Петропавловка и Ивановка Купянского района, а на Луганщине — недалеко от Стельмаховки.

Всего на Купянском направлении украинские защитники отбили семь атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Вражеским авиаударам подверглись поселки Казачья Лопань и село Петропавловка.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2023 в 07:35;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Войска РФ в Харьковской области в течение суток вели штурмовые действия вблизи сел Синьковка, Петропавловка и Ивановка Купянского района, а на Луганщине — недалеко от Стельмаховки.".