На Купянском направлении отбили 7 атак РФ — Генштаб о ситуации на Харьковщине

Войска РФ в Харьковской области в течение суток вели штурмовые действия вблизи сел Синьковка, Петропавловка и Ивановка Купянского района, а на Луганщине — недалеко от Стельмаховки.

Всего на Купянском направлении украинские защитники отбили семь атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Вражеским авиаударам подверглись поселки Казачья Лопань и село Петропавловка.