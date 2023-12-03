На Купянском направлении отбили 7 атак РФ — Генштаб о ситуации на Харьковщине
Войска РФ в Харьковской области в течение суток вели штурмовые действия вблизи сел Синьковка, Петропавловка и Ивановка Купянского района, а на Луганщине — недалеко от Стельмаховки.
Всего на Купянском направлении украинские защитники отбили семь атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
Вражеским авиаударам подверглись поселки Казачья Лопань и село Петропавловка.
Читайте также: РФ била из авиации в районе двух населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, генштаб, купянское направление, обстрелы, Харьков.;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Купянском направлении отбили 7 атак РФ — Генштаб о ситуации на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 декабря 2023 в 07:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Войска РФ в Харьковской области в течение суток вели штурмовые действия вблизи сел Синьковка, Петропавловка и Ивановка Купянского района, а на Луганщине — недалеко от Стельмаховки.".