РФ била из авиации в районе двух населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Войска РФ в течение суток в Харьковской области нанесли авиаудары вблизи поселка Казачья Лопань и села Петропавловка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Уды, Ветеринарное и Стогнии на Слобожанском направлении, а также – Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое на Купянском.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки на Харьковщине и Стельмаховки в Луганской области. Украинские защитники отбили семь атак.