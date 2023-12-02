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РФ била из авиации в районе двух населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 19:08   02.12.2023
Виктория Яковенко
РФ била из авиации в районе двух населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Войска РФ в течение суток в Харьковской области нанесли авиаудары вблизи поселка Казачья Лопань и села Петропавловка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Уды, Ветеринарное и Стогнии на Слобожанском направлении, а также – Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое на Купянском.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки на Харьковщине и Стельмаховки в Луганской области. Украинские защитники отбили семь атак.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 декабря 2023 в 19:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Войска РФ в течение суток в Харьковской области нанесли авиаудары вблизи поселка Казачья Лопань и села Петропавловка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".