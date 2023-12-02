РФ била из авиации в районе двух населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Войска РФ в течение суток в Харьковской области нанесли авиаудары вблизи поселка Казачья Лопань и села Петропавловка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Уды, Ветеринарное и Стогнии на Слобожанском направлении, а также – Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое на Купянском.
На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки на Харьковщине и Стельмаховки в Луганской области. Украинские защитники отбили семь атак.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиация, атаки, ВСУ, генштаб, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2023 в 19:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Войска РФ в течение суток в Харьковской области нанесли авиаудары вблизи поселка Казачья Лопань и села Петропавловка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".