Залужный обсудил с американским коллегой наступление РФ на Купянщине – ISW
Институт изучения войны (ISW) в сводке за 1 декабря отметил, что Президент Украины Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сигнализируют о намерении усилить украинскую оборону на разных участках фронта, в том числе на Купянском направлении.
«Зеленский заявил 30 ноября, что украинские войска будут усиливать свои укрепления на всех критических направлениях фронта, включая линию Купянск-Лиман, области на севере и западе Украины, Херсонскую область, но особо отметил Авдеевское и Марьинское направления», — сообщили аналитики.
Также в ISW рассказали, что Главнокомандующий ВСУ Залужный обсудил с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном наступательные операции РФ на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
«В заявлениях Зеленского и Залужного, в частности, указаны участки фронта, где украинские силы в основном сосредотачиваются на оборонных операциях, такие как линия границы Харьковско-Луганской области (между Купянском и Лиманом), большая часть Донецкой области (вероятно, имеется в виду Бахмут и Авдеевка). Эти заявления согласуются с оценкой ISW о том, что российские силы пытаются вернуть себе инициативу в Украине, по крайней мере с середины ноября, проводя несколько одновременных наступательных операций в районах, где украинские силы перешли в основном к оборонным действиям», — добавили аналитики.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: isw, аналитики, Залужный, Зеленский, Купянщина, наступ, наступление, сша;
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2023 в 09:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в сводке за 1 декабря отметил, что Президент Украины Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сигнализируют о намерении усилить украинскую оборону на разных участках фронта, в том числе на Купянском направлении.".