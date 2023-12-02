Синегубов сообщил, есть ли продвижение у россиян на Харьковщине

Армия РФ ударила управляемой авиабомбой по селу Куриловка Купянского района.

В результате удара в селе повреждены частный дом и гараж, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, в течение суток враг обстреливал приграничные населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

Синегубов отметил, что сутки на Харьковщине прошли без пострадавших в результате обстрелов.

«Продвижения у россиян нет», — отметил глава ХОВА.