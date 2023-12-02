Синегубов сообщил, есть ли продвижение у россиян на Харьковщине
Фото: Елена Нагорная
Армия РФ ударила управляемой авиабомбой по селу Куриловка Купянского района.
В результате удара в селе повреждены частный дом и гараж, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, в течение суток враг обстреливал приграничные населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.
Синегубов отметил, что сутки на Харьковщине прошли без пострадавших в результате обстрелов.
«Продвижения у россиян нет», — отметил глава ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: КАБ, продвижение, рф, синєгубов, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2023 в 08:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ ударила управляемой авиабомбой по селу Куриловка Купянского района.".