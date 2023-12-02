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Синегубов сообщил, есть ли продвижение у россиян на Харьковщине

Общество 08:21   02.12.2023
Виктория Яковенко
Синегубов сообщил, есть ли продвижение у россиян на Харьковщине Фото: Елена Нагорная

Армия РФ ударила управляемой авиабомбой по селу Куриловка Купянского района.

В результате удара в селе повреждены частный дом и гараж, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, в течение суток враг обстреливал приграничные населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

Синегубов отметил, что сутки на Харьковщине прошли без пострадавших в результате обстрелов.

«Продвижения у россиян нет», — отметил глава ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 декабря 2023 в 08:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ ударила управляемой авиабомбой по селу Куриловка Купянского района.".