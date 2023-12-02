Синєгубов повідомив, чи є просування у росіян на Харківщині

Армія РФ вдарила керованою авіабомбою по селу Курилівка Куп’янського району.

Внаслідок удару у селі пошкоджені приватний будинок та гараж, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, протягом доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Синєгубов зазначив, що доба на Харківщині пройшла без постраждалих внаслідок обстрілів.

«Просування у росіян немає», – зазначив голова ХОВА.