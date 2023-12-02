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Синєгубов повідомив, чи є просування у росіян на Харківщині

Суспільство 08:21   02.12.2023
Вікторія Яковенко
Синєгубов повідомив, чи є просування у росіян на Харківщині Фото: Олена Нагорна

Армія РФ вдарила керованою авіабомбою по селу Курилівка Куп’янського району.

Внаслідок удару у селі пошкоджені приватний будинок та гараж, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, протягом доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Синєгубов зазначив, що доба на Харківщині пройшла без постраждалих внаслідок обстрілів.

«Просування у росіян немає», – зазначив голова ХОВА.

Читайте також: ЗСУ відбили на Куп’янському напрямку 13 атак – Генштаб

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2023 в 08:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ вдарила керованою авіабомбою по селу Курилівка Куп’янського району.".