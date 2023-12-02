Синєгубов повідомив, чи є просування у росіян на Харківщині
Фото: Олена Нагорна
Армія РФ вдарила керованою авіабомбою по селу Курилівка Куп’янського району.
Внаслідок удару у селі пошкоджені приватний будинок та гараж, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, протягом доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.
Синєгубов зазначив, що доба на Харківщині пройшла без постраждалих внаслідок обстрілів.
«Просування у росіян немає», – зазначив голова ХОВА.
Читайте також: ЗСУ відбили на Куп’янському напрямку 13 атак – Генштаб
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: КАБ, продвижение, рф, синєгубов, удар, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Синєгубов повідомив, чи є просування у росіян на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2023 в 08:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ вдарила керованою авіабомбою по селу Курилівка Куп’янського району.".