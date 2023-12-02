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ЗСУ відбили на Куп’янському напрямку 13 атак – Генштаб

Суспільство 07:15   02.12.2023
Вікторія Яковенко
ЗСУ відбили на Куп’янському напрямку 13 атак – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Війська РФ на Куп’янському напрямку вели штурмові дії поблизу Синьківки на Харківщині та Стельмахівки на Луганщині.

Там українські захисники відбили 13 атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 06:00.

«Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей», – зазначили у Генштабі.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону в Бєлгородській області.

Читайте також: Росіяни штурмували позиції біля Синьківки на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2023 в 07:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війська РФ на Куп’янському напрямку вели штурмові дії поблизу Синьківки на Харківщині та Стельмахівки на Луганщині.".