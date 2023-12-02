ЗСУ відбили на Куп’янському напрямку 13 атак – Генштаб

Війська РФ на Куп’янському напрямку вели штурмові дії поблизу Синьківки на Харківщині та Стельмахівки на Луганщині.

Там українські захисники відбили 13 атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 06:00.

«Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей», – зазначили у Генштабі.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону в Бєлгородській області.