ВСУ отбили на Купянском направлении 13 атак – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Войска РФ на Купянском направлении вели штурмовые действия вблизи Синьковки на Харьковщины и Стельмаховки на Луганщине.
Там украинские защитники отбили 13 атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.
«Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей», — отметили в Генштабе.
На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность и увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, ВСУ, генштаб, Купянское, направление, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2023 в 07:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Войска РФ на Купянском направлении вели штурмовые действия вблизи Синьковки на Харьковщины и Стельмаховки на Луганщине.".