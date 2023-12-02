Live
  • Сб 02.12.2023
    • Харьков
  •   -0°С
  • USD 36.35
  • EUR 39.72

ВСУ отбили на Купянском направлении 13 атак – Генштаб

Общество 07:15   02.12.2023
Виктория Яковенко
ВСУ отбили на Купянском направлении 13 атак – Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Войска РФ на Купянском направлении вели штурмовые действия вблизи Синьковки на Харьковщины и Стельмаховки на Луганщине.

Там украинские защитники отбили 13 атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.

«Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей», — отметили в Генштабе.

На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность и увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области.

Читайте также: Россияне штурмовали позиции возле села Синьковка на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Глава Харьковщины Синегубов сообщил, запретили ли ему общаться с Залужным
Глава Харьковщины Синегубов сообщил, запретили ли ему общаться с Залужным
01.12.2023, 12:10
В понедельник город и более 10 сел на Харьковщине останутся без света
В понедельник город и более 10 сел на Харьковщине останутся без света
01.12.2023, 14:10
Главные новости Харькова 2.12: как прошла ночь, атаки на Купянском направлении
Главные новости Харькова 2.12: как прошла ночь, атаки на Купянском направлении
02.12.2023, 07:22
Мокрый снег, гололед. Какой будет погода 2 декабря в Харькове и области
Мокрый снег, гололед. Какой будет погода 2 декабря в Харькове и области
01.12.2023, 20:56
Леса Харьковщины взялись прочесывать патрули
Леса Харьковщины взялись прочесывать патрули
30.11.2023, 22:39
Аварию на сетях в Харькове устранили: тепло возвращают в дома (фото)
Аварию на сетях в Харькове устранили: тепло возвращают в дома (фото)
02.12.2023, 07:33

Новости по теме:

11:26
«Обстрелов стало гораздо меньше» — ГПСУ о ситуации под Купянском и Лиманом
23:30
Главные новости Харькова 27.11: стихия и обесточивания, фронт, новогодние елки
23:20
Атаки РФ на энергообъекты начались с Харьковщины, здесь же сбили первый Shahed
11:38
На Купящине штурмуют «вагнеровцы»: есть ли успехи – Сырский
23:12
Главные новости Харькова 24.11: смертельное ДТП, поезд ко Дню благодарения

Вы читали новость: «ВСУ отбили на Купянском направлении 13 атак – Генштаб»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 декабря 2023 в 07:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Войска РФ на Купянском направлении вели штурмовые действия вблизи Синьковки на Харьковщины и Стельмаховки на Луганщине.".