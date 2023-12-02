ВСУ отбили на Купянском направлении 13 атак – Генштаб

Войска РФ на Купянском направлении вели штурмовые действия вблизи Синьковки на Харьковщины и Стельмаховки на Луганщине.

Там украинские защитники отбили 13 атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.

«Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей», — отметили в Генштабе.

На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность и увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области.