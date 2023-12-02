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Залужний обговорив з американським колегою наступ РФ на Куп’янщині – ISW

Суспільство 09:46   02.12.2023
Вікторія Яковенко
Залужний обговорив з американським колегою наступ РФ на Куп’янщині – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 1 грудня зазначив, що Президент України Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сигналізують про намір посилити українську оборону на різних ділянках фронту, у тому числі, на Куп’янському напрямку.

«Зеленський заявив 30 листопада, що українські війська посилюватимуть свої укріплення на всіх критичних напрямках фронту, включаючи лінію Куп’янськ-Лиман, області на півночі та заході України, Херсонську область, але особливо наголосив на Авдіївському та Мар’їнському напрямах», – повідомили аналітики.

Також в ISW розповіли, що Головнокомандувач ЗСУ Залужний обговорив з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном наступальні операції РФ на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

«У заявах Зеленського та Залужного, зокрема, зазначені ділянки фронту, де українські сили здебільшого зосереджуються на оборонних операціях, такі як лінія кордону Харківсько-Луганської області (між Куп’янськом та Лиманом), більша частина Донецької області (ймовірно, мається на увазі Бахмут та Авдіївка). Ці заяви загалом узгоджуються з оцінкою ISW про те, що російські сили намагаються повернути собі ініціативу в Україні, принаймні з середини листопада, проводячи кілька одночасних наступальних операцій у районах, де українські сили перейшли в основному до оборонних дій», – додали аналітики.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2023 в 09:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 1 грудня зазначив, що Президент України Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сигналізують про намір посилити українську оборону на різних ділянках фронту, у тому числі, на Куп’янському напрямку.".