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РФ вдарила з авіації в районі двох населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Події 19:08   02.12.2023
Вікторія Яковенко
РФ вдарила з авіації в районі двох населених пунктів на Харківщині – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Війська РФ протягом доби на Харківщині завдали авіаударів поблизу селища Козача Лопань та села Петропавлівка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Уди, Ветеринарне та Стогнії на Слобожанському напрямку, а також – Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове на Куп’янському.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки на Харківщині та Стельмахівки на Луганщині. Українські захисники відбили сім атак.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2023 в 19:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війська РФ протягом доби на Харківщині завдали авіаударів поблизу селища Козача Лопань та села Петропавлівка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".