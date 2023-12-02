РФ вдарила з авіації в районі двох населених пунктів на Харківщині – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Війська РФ протягом доби на Харківщині завдали авіаударів поблизу селища Козача Лопань та села Петропавлівка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Уди, Ветеринарне та Стогнії на Слобожанському напрямку, а також – Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове на Куп’янському.
На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки на Харківщині та Стельмахівки на Луганщині. Українські захисники відбили сім атак.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авиация, атаки, генштаб, ЗСУ, рф, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2023 в 19:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війська РФ протягом доби на Харківщині завдали авіаударів поблизу селища Козача Лопань та села Петропавлівка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".