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ISW: У ВСУ есть успехи на Купянско-Лиманском направлении, у военных РФ — нет

Общество 08:01   03.12.2023
Елена Нагорная
ISW: У ВСУ есть успехи на Купянско-Лиманском направлении, у военных РФ — нет

Украинские войска 2 декабря продвинулись в районе города Кременная Луганской области и в последнее время продолжили локализованные атаки на Купянско-Лиманском направлении. 

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на кадры с геопривязкой от 2 декабря, на которых видно, что украинские защитники продвинулись к западу от поселка Диброва в 6 км от Кременной.

Российские войска продолжили локализованные наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, но не добились каких-либо подтвержденных успехов, добавляют аналитики.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2023 в 08:01;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские войска 2 декабря продвинулись в районе города Кременная Луганской области и в последнее время продолжили локализованные атаки на Купянско-Лиманском направлении. ".