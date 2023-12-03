ISW: У ВСУ есть успехи на Купянско-Лиманском направлении, у военных РФ — нет

Украинские войска 2 декабря продвинулись в районе города Кременная Луганской области и в последнее время продолжили локализованные атаки на Купянско-Лиманском направлении.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на кадры с геопривязкой от 2 декабря, на которых видно, что украинские защитники продвинулись к западу от поселка Диброва в 6 км от Кременной.

Российские войска продолжили локализованные наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, но не добились каких-либо подтвержденных успехов, добавляют аналитики.