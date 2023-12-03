ISW: У ВСУ есть успехи на Купянско-Лиманском направлении, у военных РФ — нет
Украинские войска 2 декабря продвинулись в районе города Кременная Луганской области и в последнее время продолжили локализованные атаки на Купянско-Лиманском направлении.
Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на кадры с геопривязкой от 2 декабря, на которых видно, что украинские защитники продвинулись к западу от поселка Диброва в 6 км от Кременной.
Российские войска продолжили локализованные наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, но не добились каких-либо подтвержденных успехов, добавляют аналитики.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, институт изучения войны, Кременная, купянское направление, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2023 в 08:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские войска 2 декабря продвинулись в районе города Кременная Луганской области и в последнее время продолжили локализованные атаки на Купянско-Лиманском направлении. ".