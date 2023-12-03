Комунальникам Харківщини купили нову техніку: 228 млн грн знайшли в держфонді
Для громад Харківщини закупили 38 одиниць спецтехніки: екскаватори, самоскиди з кранами-маніпуляторами та сміттєвози. Перші чотири машини передали місцевим комунальникам.
Техніку передали Богодухівському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районам, повідомляє пресслужба ХОВА.
“Внаслідок дій російських окупантів ці громади зазнали значних руйнувань. Автопарк спеціалізованої комунальної техніки також було пошкоджено або знищено. Ця допомога вкрай важлива для забезпечення повноцінної життєдіяльності населених пунктів та відбудови пошкоджених об’єктів“, – прокоментував начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Фото: ХОВА
Вартість спецтранспорту – 228 мільйонів гривень, кошти виділили з державного Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Читайте також: На Харківщині підсилили ППО (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: коммунальщики, синєгубов, техника, Харьков.;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Комунальникам Харківщини купили нову техніку: 228 млн грн знайшли в держфонді»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2023 в 15:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для громад Харківщини закупили 38 одиниць спецтехніки: екскаватори, самоскиди з кранами-маніпуляторами та сміттєвози. Перші чотири машини передали місцевим комунальникам.".