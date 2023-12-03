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Комунальникам Харківщини купили нову техніку: 228 млн грн знайшли в держфонді

Суспільство 15:16   03.12.2023
Олена Нагорна
Комунальникам Харківщини купили нову техніку: 228 млн грн знайшли в держфонді

Для громад Харківщини закупили 38 одиниць спецтехніки: екскаватори, самоскиди з кранами-маніпуляторами та сміттєвози. Перші чотири машини передали місцевим комунальникам.

Техніку передали Богодухівському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районам, повідомляє пресслужба ХОВА.

Внаслідок дій російських окупантів ці громади зазнали значних руйнувань. Автопарк спеціалізованої комунальної техніки також було пошкоджено або знищено. Ця допомога вкрай важлива для забезпечення повноцінної життєдіяльності населених пунктів та відбудови пошкоджених об’єктів“, – прокоментував начальник ХОВА Олег Синєгубов.


Фото: ХОВА

Вартість спецтранспорту – 228 мільйонів гривень, кошти виділили з державного Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2023 в 15:16;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для громад Харківщини закупили 38 одиниць спецтехніки: екскаватори, самоскиди з кранами-маніпуляторами та сміттєвози. Перші чотири машини передали місцевим комунальникам.".