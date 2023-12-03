Коммунальщикам Харьковщины купили новую технику: 228 млн грн нашли в госфонде
Для громад Харьковщины закупили 38 единиц спецтехники: экскаваторы, самосвалы с кранами-манипуляторами и мусоровозы. Первые четыре машины передали местным коммунальщикам.
Технику передали Богодуховскому, Изюмскому, Харьковскому и Чугуевскому районам, сообщает пресс-служба ХОВА.
«В результате действий российских оккупантов эти громады подверглись значительным разрушениям. Автопарк специализированной коммунальной техники также был поврежден или уничтожен. Эта помощь крайне важна для обеспечения полноценной жизнедеятельности населенных пунктов и восстановления поврежденных объектов», — прокомментировал начальник ХОВА Олег Синегубов.
Фото: ХОВА
Стоимость спецтранспорта — 228 миллионов гривен, средства выделили из государственного Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: коммунальщики, синєгубов, техника, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2023 в 15:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для громад Харьковщины закупили 38 единиц спецтехники: экскаваторы, самосвалы с кранами-манипуляторами и мусоровозы. Первые четыре машины передали местным коммунальщикам.".