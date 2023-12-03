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Війська РФ сім разів за день атакували біля Синьківки на Харківщині – Генштаб

Події 20:38   03.12.2023
Олена Нагорна
Війська РФ сім разів за день атакували біля Синьківки на Харківщині – Генштаб

Військові РФ на Харківщині вели штурмові дії поблизу села Синьківка Куп’янського району, де українські захисники відбили сім атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Гранів, Бударки та Чугунівка на Слобожанському напрямку, а також Фиголівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне та Берестове – на Куп’янському.

Читайте також: На Куп’янському напрямку відбили 7 атак РФ – Генштаб про ситуацію на Харківщині

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2023 в 20:38;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові РФ на Харківщині вели штурмові дії поблизу села Синьківка Куп’янського району, де українські захисники відбили сім атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".