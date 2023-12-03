Війська РФ сім разів за день атакували біля Синьківки на Харківщині – Генштаб
Військові РФ на Харківщині вели штурмові дії поблизу села Синьківка Куп’янського району, де українські захисники відбили сім атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Гранів, Бударки та Чугунівка на Слобожанському напрямку, а також Фиголівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне та Берестове – на Куп’янському.
Читайте також: На Куп’янському напрямку відбили 7 атак РФ – Генштаб про ситуацію на Харківщині
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: генштаб, купянское направление, обстріли, синьковка, Харьков.;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Війська РФ сім разів за день атакували біля Синьківки на Харківщині – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2023 в 20:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові РФ на Харківщині вели штурмові дії поблизу села Синьківка Куп’янського району, де українські захисники відбили сім атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".