Війська РФ сім разів за день атакували біля Синьківки на Харківщині – Генштаб

Військові РФ на Харківщині вели штурмові дії поблизу села Синьківка Куп’янського району, де українські захисники відбили сім атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Гранів, Бударки та Чугунівка на Слобожанському напрямку, а також Фиголівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне та Берестове – на Куп’янському.