Войска РФ семь раз за день атаковали вблизи Синьковки на Харьковщине — Генштаб
Военные РФ на Харьковщине вели штурмовые действия вблизи села Синьковка Купянского района, где украинские защитники отбили семь атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Гранов, Бударки и Чугуновка на Слобожанском направлении, а также Фиголевка, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Крахмальное и Берестовое — на Купянском.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: генштаб, купянское направление, обстрелы, синьковка, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2023 в 20:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные РФ на Харьковщине вели штурмовые действия вблизи села Синьковка Купянского района, где украинские защитники отбили семь атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".