Войска РФ семь раз за день атаковали вблизи Синьковки на Харьковщине — Генштаб

Военные РФ на Харьковщине вели штурмовые действия вблизи села Синьковка Купянского района, где украинские защитники отбили семь атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Гранов, Бударки и Чугуновка на Слобожанском направлении, а также Фиголевка, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Крахмальное и Берестовое — на Купянском.