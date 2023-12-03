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Войска РФ семь раз за день атаковали вблизи Синьковки на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 20:38   03.12.2023
Елена Нагорная
Войска РФ семь раз за день атаковали вблизи Синьковки на Харьковщине — Генштаб

Военные РФ на Харьковщине вели штурмовые действия вблизи села Синьковка Купянского района, где украинские защитники отбили семь атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Гранов, Бударки и Чугуновка на Слобожанском направлении, а также Фиголевка, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Крахмальное и Берестовое — на Купянском.

Читайте также: На Купянском направлении отбили 7 атак РФ — Генштаб о ситуации на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
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03.12.2023, 20:38

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  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2023 в 20:38;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные РФ на Харьковщине вели штурмовые действия вблизи села Синьковка Купянского района, где украинские защитники отбили семь атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".