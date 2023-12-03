Главные новости Харькова 3 декабря: как прошла ночь, фронт
Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».
8:09
ISW: У ВСУ есть успехи на Купянско-Лиманском направлении, у военных РФ — нет
По данным американского Института изучения войны (ISW):
▪️ Украинские войска 2 декабря продвинулись на запад от поселка Диброва в районе Кременной Луганской области и в последнее время продолжали локализованные атаки на Купянско-Лиманском направлении.
▪️ Российские войска 2 декабря продолжили локализованные наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, но не достигли каких-либо подтвержденных успехов.
7:40
Войска РФ на Харьковщине вели штурмовые действия вблизи сел Синьковка, Петропавловка и Ивановка Купянского района
А на Луганщине — недалеко от Стельмаховки. Всего на Купянском направлении украинские защитники отбили семь атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
Вражеским авиаударам подверглись поселки Казачья Лопань и село Петропавловка.
7:14
В течение ночи на Харьковщине дважды объявлялась воздушная тревога
Тревога в регионе звучала в 23:42 и 1:37. По данным командования Воздушных сил ВСУ, причиной была ракетная опасность.
Ряд других регионов Украины российские военные ночью атаковали 12-ю ударными БпЛА «Shahed» и управляемой авиаракетой Х-59.
«Ударные БпЛА атаковали в несколько волн, заходили через оккупированную Херсонщину в Николаевскую область. Именно на Николаевщине большинство «шахедов» было уничтожено противовоздушной обороной. Остальные направлялись в северо-западном направлении и были сбиты в районе Староконстантинова в Хмельницкой области», — сообщили в Воздушных силах.
ПВО уничтожила 10 дронов, а ракета Х-59 не достигла своей цели.
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2023 в 08:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».".