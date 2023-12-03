Главные новости Харькова 3 декабря: как прошла ночь, фронт

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

8:09

ISW: У ВСУ есть успехи на Купянско-Лиманском направлении, у военных РФ — нет

По данным американского Института изучения войны (ISW):

▪️ Украинские войска 2 декабря продвинулись на запад от поселка Диброва в районе Кременной Луганской области и в последнее время продолжали локализованные атаки на Купянско-Лиманском направлении.

▪️ Российские войска 2 декабря продолжили локализованные наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, но не достигли каких-либо подтвержденных успехов.

7:40

Войска РФ на Харьковщине вели штурмовые действия вблизи сел Синьковка, Петропавловка и Ивановка Купянского района

А на Луганщине — недалеко от Стельмаховки. Всего на Купянском направлении украинские защитники отбили семь атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Вражеским авиаударам подверглись поселки Казачья Лопань и село Петропавловка.

7:14

В течение ночи на Харьковщине дважды объявлялась воздушная тревога

Тревога в регионе звучала в 23:42 и 1:37. По данным командования Воздушных сил ВСУ, причиной была ракетная опасность.

Ряд других регионов Украины российские военные ночью атаковали 12-ю ударными БпЛА «Shahed» и управляемой авиаракетой Х-59.

«Ударные БпЛА атаковали в несколько волн, заходили через оккупированную Херсонщину в Николаевскую область. Именно на Николаевщине большинство «шахедов» было уничтожено противовоздушной обороной. Остальные направлялись в северо-западном направлении и были сбиты в районе Староконстантинова в Хмельницкой области», — сообщили в Воздушных силах.

ПВО уничтожила 10 дронов, а ракета Х-59 не достигла своей цели.