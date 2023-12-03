Синегубов назвал населенные пункты Харьковщины, которые были под ударами РФ

В результате обстрелов за минувшие сутки на Харьковщине гражданские не пострадали, сообщает в утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, вследствие обстрела поселка Купянск-Узловой Купянского района поврежден пятиэтажный дом. Там выбиты окна.

Военные РФ за сутки обстреляли по меньшей мере 16 населенных пунктов Харьковщины. Под огнем врага были Уды и Стогнии Богодуховского района, Казачья Лопань и Ветеринарное Харьковского района, Волчанск Чугуевского района, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района.