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Синегубов назвал населенные пункты Харьковщины, которые были под ударами РФ

Происшествия 08:34   03.12.2023
Елена Нагорная
Синегубов назвал населенные пункты Харьковщины, которые были под ударами РФ Фото: Олег Синегубов

В результате обстрелов за минувшие сутки на Харьковщине гражданские не пострадали, сообщает в утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, вследствие обстрела поселка Купянск-Узловой Купянского района поврежден пятиэтажный дом. Там выбиты окна.

Военные РФ за сутки обстреляли по меньшей мере 16 населенных пунктов Харьковщины. Под огнем врага были Уды и Стогнии Богодуховского района, Казачья Лопань и Ветеринарное Харьковского района, Волчанск Чугуевского района, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района.

Читайте также: На Купянском направлении отбили 7 атак РФ — Генштаб о ситуации на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2023 в 08:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гражданские в результате обстрелов за минувшие сутки на Харьковщине не пострадали, сообщает в утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов.".