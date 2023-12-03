Синегубов назвал населенные пункты Харьковщины, которые были под ударами РФ
Фото: Олег Синегубов
В результате обстрелов за минувшие сутки на Харьковщине гражданские не пострадали, сообщает в утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, вследствие обстрела поселка Купянск-Узловой Купянского района поврежден пятиэтажный дом. Там выбиты окна.
Военные РФ за сутки обстреляли по меньшей мере 16 населенных пунктов Харьковщины. Под огнем врага были Уды и Стогнии Богодуховского района, Казачья Лопань и Ветеринарное Харьковского района, Волчанск Чугуевского района, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Купянск-Узловой, обстрелы, сводка, синєгубов, Харьков., хова;
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2023 в 08:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гражданские в результате обстрелов за минувшие сутки на Харьковщине не пострадали, сообщает в утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов.".