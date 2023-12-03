Синєгубов назвав населені пункти Харківщини, які були під ударами РФ
Внаслідок обстрілів протягом минулої доби на Харківщині цивільні не постраждали, повідомляє в ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, внаслідок обстрілу селища Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району пошкоджено п’ятиповерховий будинок. У домі вибиті вікна.
Загалом військові РФ обстріляли щонайменше 16 населених пунктів Харківщини. Під вогнем ворога перебували Уди та Стогнії Богодухівського району, Козача Лопань та Ветеринарне Харківського району, Вовчанськ Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Купянск-Узловой, обстріли, сводка, синєгубов, Харьков., хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2023 в 08:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілів протягом минулої доби на Харківщині цивільні не постраждали, повідомляє в ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов.".