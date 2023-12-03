Live
  • Нд 03.12.2023
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 36.35
  • EUR 39.72

Синєгубов назвав населені пункти Харківщини, які були під ударами РФ

Події 08:34   03.12.2023
Олена Нагорна
Синєгубов назвав населені пункти Харківщини, які були під ударами РФ

Внаслідок обстрілів протягом минулої доби на Харківщині цивільні не постраждали, повідомляє в ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, внаслідок обстрілу селища Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району пошкоджено п’ятиповерховий будинок. У домі вибиті вікна.

Загалом військові РФ обстріляли щонайменше 16 населених пунктів Харківщини. Під вогнем ворога перебували Уди та Стогнії Богодухівського району, Козача Лопань та Ветеринарне Харківського району, Вовчанськ Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району.

Читайте також: На Куп’янському напрямку відбили 7 атак РФ – Генштаб про ситуацію на Харківщині

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Підвезли свіже м’ясо – ЗСУ про атаки РФ на Куп’янсько-Лиманському напрямку
Підвезли свіже м’ясо – ЗСУ про атаки РФ на Куп’янсько-Лиманському напрямку
03.12.2023, 09:31
ISW: У ЗСУ є успіхи на Куп’янсько-Лиманському напрямку, у військових РФ – ні
ISW: У ЗСУ є успіхи на Куп’янсько-Лиманському напрямку, у військових РФ – ні
03.12.2023, 08:01
На Куп’янському напрямку відбили 7 атак РФ: Генштаб про ситуацію на Харківщині
На Куп’янському напрямку відбили 7 атак РФ: Генштаб про ситуацію на Харківщині
03.12.2023, 07:35
Двоє чоловіків постраждали в Харкові, намагаючись врятувати авто
Двоє чоловіків постраждали в Харкові, намагаючись врятувати авто
03.12.2023, 08:22
Синєгубов назвав населені пункти Харківщини, які були під ударами РФ
Синєгубов назвав населені пункти Харківщини, які були під ударами РФ
03.12.2023, 08:34
Головні новини Харкова 3.12: як минула ніч, фронт, обстріляна п’ятиповерхівка
Головні новини Харкова 3.12: як минула ніч, фронт, обстріляна п’ятиповерхівка
03.12.2023, 08:47

Новини за темою:

16:05
РФ зупинила активні дії поблизу Куп’янська-Вузлового. Що сталося – Сирський
11:04
Удар С-300 і постраждалий чоловік – прокуратура про обстріли Куп’янщини (фото)
08:41
Синєгубов: Близько опівночі РФ завдала ракетного удару по Куп’янську-Вузловому
17:48
5 дітей і 6 дорослих із Куп’янська і Куп’янськ-Вузлового евакуювали до Харкова
08:26
Зранку росіяни обстріляли Куп’янськ-Вузловий на Харківщині – Синєгубов

Ви читали новину: «Синєгубов назвав населені пункти Харківщини, які були під ударами РФ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2023 в 08:34;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілів протягом минулої доби на Харківщині цивільні не постраждали, повідомляє в ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов.".