Live
  • Вс 03.12.2023
    • Харьков
  •   +7°С
  • USD 36.35
  • EUR 39.72

Зеленский сделал кадровое назначение на Харьковщине

Политика 11:08   03.12.2023
Елена Нагорная
Зеленский сделал кадровое назначение на Харьковщине

Начальником Куриловской сельской военной администрации Купянского района Харьковской области назначен Александр Баулин.

Такое распоряжение 1 декабря подписал президент Владимир Зеленский.

Напомним, распоряжением от 28 ноября глава государства уволил с этой должности Анатолия Григоренко, назначенного в декабре 2022 года.

Как сообщал 30 ноября начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич, Куриловку в течение десяти дней постоянно обстреливали управляемыми авиабомбами, в результате чего она была обесточена.

Читайте также: Зеленский побывал на Купянщине (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
На Харьковщине будут повышать эффективность мобилизации — Синегубов
На Харьковщине будут повышать эффективность мобилизации — Синегубов
02.12.2023, 13:03
Терехов: о возможном блэкауте и противорадиационных укрытиях в Харькове
Терехов: о возможном блэкауте и противорадиационных укрытиях в Харькове
02.12.2023, 14:15
В понедельник город и более 10 сел на Харьковщине останутся без света
В понедельник город и более 10 сел на Харьковщине останутся без света
01.12.2023, 14:10
Главные новости Харькова 3.12: фронт, обстрелянная пятиэтажка, ДТП с детьми
Главные новости Харькова 3.12: фронт, обстрелянная пятиэтажка, ДТП с детьми
03.12.2023, 11:15
Автобус с детской командой врезался в блоки под Харьковом: трое пострадавших
Автобус с детской командой врезался в блоки под Харьковом: трое пострадавших
03.12.2023, 10:25
Потеплеет до +11 градусов: прогноз погоды в Харькове и области на 3 декабря
Потеплеет до +11 градусов: прогноз погоды в Харькове и области на 3 декабря
02.12.2023, 20:41

Новости по теме:


Вы читали новость: «Зеленский сделал кадровое назначение на Харьковщине»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2023 в 11:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальником Куриловской сельской военной администрации Купянского района Харьковской области назначен Александр Баулин.".