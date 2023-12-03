Зеленский сделал кадровое назначение на Харьковщине

Начальником Куриловской сельской военной администрации Купянского района Харьковской области назначен Александр Баулин.

Такое распоряжение 1 декабря подписал президент Владимир Зеленский.

Напомним, распоряжением от 28 ноября глава государства уволил с этой должности Анатолия Григоренко, назначенного в декабре 2022 года.

Как сообщал 30 ноября начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич, Куриловку в течение десяти дней постоянно обстреливали управляемыми авиабомбами, в результате чего она была обесточена.