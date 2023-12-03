Зеленский сделал кадровое назначение на Харьковщине
Начальником Куриловской сельской военной администрации Купянского района Харьковской области назначен Александр Баулин.
Такое распоряжение 1 декабря подписал президент Владимир Зеленский.
Напомним, распоряжением от 28 ноября глава государства уволил с этой должности Анатолия Григоренко, назначенного в декабре 2022 года.
Как сообщал 30 ноября начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич, Куриловку в течение десяти дней постоянно обстреливали управляемыми авиабомбами, в результате чего она была обесточена.
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- Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: баулин, Зеленский, Купянский район, куриловка, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2023 в 11:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальником Куриловской сельской военной администрации Купянского района Харьковской области назначен Александр Баулин.".