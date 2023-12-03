Зеленський зробив кадрове призначення на Харківщині
Начальником Курилівської сільської військової адміністрації Куп’янського району Харківської області призначено Олександра Бауліна.
Таке розпорядження 1 грудня підписав президент Володимир Зеленський.
Нагадаємо, розпорядженням від 28 листопада глава держави звільнив з цієї посади Анатолія Григоренка, призначеного у грудні 2022 року.
Як повідомляв 30 листопада начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич, Курилівку протягом десяти днів постійно обстрілювали керованими авіабомбами, внаслідок чого вона була знеструмлена.
Читайте також: Зеленський побував на Куп’янщині (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Україна, Харків; Теги: баулин, Зеленський, Купянский район, куриловка, Харьков.;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Зеленський зробив кадрове призначення на Харківщині»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2023 в 11:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "НачНачальником Курилівської сільської військової адміністрації Куп’янського району Харківської області призначено Олександра Бауліна.".