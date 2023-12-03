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Зеленський зробив кадрове призначення на Харківщині

Політика 11:08   03.12.2023
Олена Нагорна
Зеленський зробив кадрове призначення на Харківщині

Начальником Курилівської сільської військової адміністрації Куп’янського району Харківської області призначено Олександра Бауліна.

Таке розпорядження 1 грудня підписав президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, розпорядженням від 28 листопада глава держави звільнив з цієї посади Анатолія Григоренка, призначеного у грудні 2022 року.

Як повідомляв 30 листопада начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич, Курилівку протягом десяти днів постійно обстрілювали керованими авіабомбами, внаслідок чого вона була знеструмлена.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2023 в 11:08;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "НачНачальником Курилівської сільської військової адміністрації Куп’янського району Харківської області призначено Олександра Бауліна.".