Зеленський побував на Куп’янщині (відео)

Президент України Володимир Зеленський відвідав передовий командний пункт оборонців Купʼянська та нагородив воїнів.

«Бойові командири, які на Куп’янському напрямку захищають мирне життя в Україні, на Харківщині. Тих людей, які розуміють, що без вас у них не буде навіть того мирного життя, складного, можливості жити, працювати, навчатись», – звернувся до захисників Зеленський.

Він також побажав воїнам «не втрачати ініціативу, захищати Харківщину, захищати Куп’янськ».

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