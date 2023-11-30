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Зеленський побував на Куп’янщині (відео)

Суспільство 12:51   30.11.2023
Вікторія Яковенко
Зеленський побував на Куп’янщині (відео)

Президент України Володимир Зеленський відвідав передовий командний пункт оборонців Купʼянська та нагородив воїнів.

«Бойові командири, які на Куп’янському напрямку захищають мирне життя в Україні, на Харківщині. Тих людей, які розуміють, що без вас у них не буде навіть того мирного життя, складного, можливості жити, працювати, навчатись», – звернувся до захисників Зеленський.

Він також побажав воїнам «не втрачати ініціативу, захищати Харківщину, захищати Куп’янськ».

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 12:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський відвідав передовий командний пункт оборонців Купʼянська та нагородив воїнів.".