Зеленский побывал на Купянщине (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт защитников Купянска и наградил воинов.

«Боевые командиры, которые на Купянском направлении защищают мирную жизнь в Украине, Харьковщине. Тех людей, которые понимают, что без вас у них не будет даже той мирной жизни, тяжелой, возможности жить, работать, учиться», — обратился к защитникам Зеленский.

Он также пожелает воинам «не терять инициативу, защищать Харьковщину, защищать Купянск».

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