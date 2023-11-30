Зеленский побывал на Купянщине (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт защитников Купянска и наградил воинов.
«Боевые командиры, которые на Купянском направлении защищают мирную жизнь в Украине, Харьковщине. Тех людей, которые понимают, что без вас у них не будет даже той мирной жизни, тяжелой, возможности жить, работать, учиться», — обратился к защитникам Зеленский.
Он также пожелает воинам «не терять инициативу, защищать Харьковщину, защищать Купянск».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: воины, Зеленский, купянск, наградил, президент, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 12:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт защитников Купянска и наградил воинов.".