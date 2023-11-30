Вечірні удари КАБами та лінія фронту: Канашевич – про ситуацію на Куп’янщині

Військові РФ увечері 30 листопада застосували керовані авіабомби у напрямку населених пунктів Куп’янського району Харківської області, повідомив в етері національного телемарафону начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

“Прямо зараз, поки ми з вами спілкуємося, доходить інформація про те, що ворог застосовує керовані авіабомби в напрямку населених пунктів Куп’янського району“, – сказав Канешевич.

Він розповів, що ситуація в районі залишається незмінною протягом майже місяця – ворог продовжує штурмові дії поблизу сіл Синьківка та Петропавлівка.

“Навіть сьогодні, перебуваючи на лівому березі річки Оскіл в районі населеного пункту Курилівка, протягом трьох-чотирьох годин, поки я там був, відчувалися постійні обстріли саме з боку Синьківки та Петропавлівки. Це йшло безперестанно. Ми відчували, що це йде і важка зброя, і воно йде достатньо інтенсивно. Тобто в цілому можна сказати, що ситуація по району, особливо на лінії зіткнення, залишається без змін. Ворог не полишає своїх надій вийти на нові рубежі, але хлопці наші тримаються. Лінія бойового зіткнення без змін. Усі атаки, які були здійснені ворогом протягом цієї доби, відбиті. Ми утримуємо свої позиції“, – наголосив Канашевич.

Також він розповів, що місцева влада намагається забезпечити електрикою та газом людей, які залишаються у населених пунктах.

“Станом на сьогодні здебільшого і Куп’янськ, і Ківшарівка, і інші населені пункти Курилівської громади, Кіндрашівської громади забезпечені цим. Безумовно, воно постійно страждає, нам постійно треба його ремонтувати. Але, тим не менше, максимально намагаємось підтримувати функціонування системи“, – сказав начальник РВА.

Курилівка, повідомив він, десять днів була під постійними обстрілами керованими авіабомбами, внаслідок чого третю добу знеструмлена. Через нові ворожі удари відновити електропостачання поки що неможливо.