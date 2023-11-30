Вечерние удары КАБами и линия фронта: Канашевич — о ситуации на Купянщине

Военные РФ вечером 30 ноября применили управляемые авиабомбы в направлении населенных пунктов Купянского района Харьковской области, сообщил в эфире национального телемарафона начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.

«Прямо сейчас, пока мы с вами общаемся, доходит информация о том, что враг применяет управляемые авиабомбы в направлении населенных пунктов Купянского района», — сказал Канешевич.

Он рассказал, что ситуация в районе остается неизменной в течение почти месяца — враг продолжает штурмовые действия вблизи сел Синьковка и Петропавловка.

«Даже сегодня, находясь на левом берегу реки Оскол в районе населенного пункта Куриловка, в течение трех-четырех часов, пока я там был, ощущались постоянные обстрелы именно со стороны Синьковки и Петропавловки. Это шло непрерывно. Мы чувствовали, что это идет и тяжелое оружие, и оно идет достаточно интенсивно. То есть в целом можно сказать, что ситуация по району, особенно на линии соприкосновения, остается без изменений. Враг не оставляет своих надежд выйти на новые рубежи, но ребята наши держатся. Линия боевого соприкосновения без изменений. Все атаки, которые были осуществлены врагом в течение этих суток, отражены. Мы удерживаем свои позиции», — подчеркнул Канашевич.

Также он рассказал, что местные власти пытаются обеспечить электричеством и газом людей, которые остаются в населенных пунктах.

«По состоянию на сегодня в основном и Купянск, и Ковшаровка, и другие населенные пункты Куриловской громады, Кондрашевской громады обеспечены этим. Безусловно, оно постоянно страдает, нам постоянно надо его ремонтировать. Но, тем не менее, максимально стараемся поддерживать функционирование системы», — сказал начальник РВА.

Куриловка, сообщил он, десять дней была под постоянными обстрелами управляемыми авиабомбами, в результате чего третьи сутки обесточена. Из-за постоянных вражеских ударов восстановить электроснабжение пока не представляется возможным.