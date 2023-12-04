Необережно покурив: на Харківщині у власному домі загинув чоловік (фото)
4 грудня у селищі Куп’янськ-Вузловий сталася пожежа у приватному будинку. Під час гасіння рятувальники знайшли тіло 60-річного власника оселі.
Повідомлення про пожежу надійшло о 08:50, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.
«Горіли дерев’яні конструкції будинку, площа пожежі складала 35 кв.м. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло власника будинку. О 09:35 пожежу вдалось локалізувати. Остаточна ліквідація вогню відбулась о 11:05», – додали рятувальники.
Причина пожежі – необережність під час паління, зазначили у ДСНС.
Нагадаємо, раніше в обулправлінні ДСНС повідомляли, що за минулу добу на Харківщині зафіксували дві смертельні пожежі. Одна з них – в Орільській громаді, друга – у Старому Салтові. Третя за добу смертельна пожежа сталася у Лозівському районі.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, курение, погиб, пожар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 15:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "4 грудня у селищі Куп’янськ-Вузловий сталася пожежа у приватному будинку. Під час гасіння рятувальники знайшли тіло 60-річного власника оселі.".