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Необережно покурив: на Харківщині у власному домі загинув чоловік (фото)

Події 15:05   04.12.2023
Вікторія Яковенко
Необережно покурив: на Харківщині у власному домі загинув чоловік (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

4 грудня у селищі Куп’янськ-Вузловий сталася пожежа у приватному будинку. Під час гасіння рятувальники знайшли тіло 60-річного власника оселі.

Повідомлення про пожежу надійшло о 08:50, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Горіли дерев’яні конструкції будинку, площа пожежі складала 35 кв.м. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло власника будинку. О 09:35 пожежу вдалось локалізувати. Остаточна ліквідація вогню відбулась о 11:05», – додали рятувальники.

Причина пожежі – необережність під час паління, зазначили у ДСНС.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, раніше в обулправлінні ДСНС повідомляли, що за минулу добу на Харківщині зафіксували дві смертельні пожежі. Одна з них – в Орільській громаді, друга – у Старому Салтові. Третя за добу смертельна пожежа сталася у Лозівському районі.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 15:05;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "4 грудня у селищі Куп’янськ-Вузловий сталася пожежа у приватному будинку. Під час гасіння рятувальники знайшли тіло 60-річного власника оселі.".