Неосторожно покурил: на Харьковщине в собственном доме погиб мужчина (фото)
4 декабря в поселке Купянск-Узловой произошел пожар в частном доме. Во время тушения спасатели обнаружили тело 60-летнего владельца дома.
Сообщение о пожаре поступило в 08:50, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«Горели деревянные конструкции дома, площадь пожара составляла 35 кв. м. Во время тушения пожара нашли тело владельца дома. В 09:35 пожар удалось локализовать. Окончательная ликвидация огня произошла в 11:05», — добавили спасатели.
Причина пожара – неосторожность во время курения, отметили в ГСЧС.
Напомним, ранее в обулуправлении ГСЧС сообщали, что за прошедшие сутки в Харьковской области зафиксировали два смертельных пожара. Один из них – в Орельской громаде, второй – в Старом Салтове. Третий за сутки смертельный пожар произошел в Лозовском районе.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, курение, погиб, пожар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 15:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 декабря в поселке Купянск-Узловой произошел пожар в частном доме. Во время тушения спасатели обнаружили тело 60-летнего владельца дома.".