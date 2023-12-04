Неосторожно покурил: на Харьковщине в собственном доме погиб мужчина (фото)

4 декабря в поселке Купянск-Узловой произошел пожар в частном доме. Во время тушения спасатели обнаружили тело 60-летнего владельца дома.

Сообщение о пожаре поступило в 08:50, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Горели деревянные конструкции дома, площадь пожара составляла 35 кв. м. Во время тушения пожара нашли тело владельца дома. В 09:35 пожар удалось локализовать. Окончательная ликвидация огня произошла в 11:05», — добавили спасатели.

Причина пожара – неосторожность во время курения, отметили в ГСЧС.

Напомним, ранее в обулуправлении ГСЧС сообщали, что за прошедшие сутки в Харьковской области зафиксировали два смертельных пожара. Один из них – в Орельской громаде, второй – в Старом Салтове. Третий за сутки смертельный пожар произошел в Лозовском районе.