Live
  • Пн 04.12.2023
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 36.46
  • EUR 39.66

Неосторожно покурил: на Харьковщине в собственном доме погиб мужчина (фото)

Происшествия 15:05   04.12.2023
Виктория Яковенко
Неосторожно покурил: на Харьковщине в собственном доме погиб мужчина (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

4 декабря в поселке Купянск-Узловой произошел пожар в частном доме. Во время тушения спасатели обнаружили тело 60-летнего владельца дома.

Сообщение о пожаре поступило в 08:50, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Горели деревянные конструкции дома, площадь пожара составляла 35 кв. м. Во время тушения пожара нашли тело владельца дома. В 09:35 пожар удалось локализовать. Окончательная ликвидация огня произошла в 11:05», — добавили спасатели.

Причина пожара – неосторожность во время курения, отметили в ГСЧС.

02

03
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, ранее в обулуправлении ГСЧС сообщали, что за прошедшие сутки в Харьковской области зафиксировали два смертельных пожара. Один из них – в Орельской громаде, второй – в Старом Салтове. Третий за сутки смертельный пожар произошел в Лозовском районе.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В метро Харькова откроют детский сад: когда заработает
В метро Харькова откроют детский сад: когда заработает
04.12.2023, 13:33
Экс-глава Харьковского облсовета Товмасян пошел в ВСУ и показал фото в форме
Экс-глава Харьковского облсовета Товмасян пошел в ВСУ и показал фото в форме
04.12.2023, 14:35
На Харьковщине простятся с двумя братьями, погибшими на фронте одновременно
На Харьковщине простятся с двумя братьями, погибшими на фронте одновременно
04.12.2023, 08:44
Менее 2 тыс. грн: в Харькове определили размер пособия на похороны
Менее 2 тыс. грн: в Харькове определили размер пособия на похороны
04.12.2023, 13:03
Зеленский сделал кадровое назначение на Харьковщине
Зеленский сделал кадровое назначение на Харьковщине
03.12.2023, 11:08
Главные новости Харькова 4.12: миллион на музей, смертельные пожары, метросад
Главные новости Харькова 4.12: миллион на музей, смертельные пожары, метросад
04.12.2023, 15:09

Новости по теме:

09:52
Погибшего нашли на пепелище: третья трагедия за сутки на Харьковщине
08:00
Два человека погибли в пожарах на Харьковщине
12:30
Пытались спасти, но было поздно: пенсионер погиб в своем доме на Харьковщине
08:22
Двое мужчин пострадали в Харькове, пытаясь спасти авто
11:56
ДТП на окружной под Харьковом: водителей деблокировали спасатели

Вы читали новость: «Неосторожно покурил: на Харьковщине в собственном доме погиб мужчина (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 15:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 декабря в поселке Купянск-Узловой произошел пожар в частном доме. Во время тушения спасатели обнаружили тело 60-летнего владельца дома.".