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Завалило ґрунтом: двоє газівників загинули в Харкові, усуваючи аварію (фото)

Події 21:14   04.12.2023
Олена Нагорна
Завалило ґрунтом: двоє газівників загинули в Харкові, усуваючи аварію (фото)

На вулиці Шевченка у Харкові увечері 4 грудня працівники газової служби проводили аварійні роботи на підземному газопроводі. Стався зсув ґрунту, і чоловіки опинилися під шаром землі.

Інформація про надзвичайну подію надійшла о 18:26, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

“До місця події було направлено 6 одиниць техніки та 32 осіб особового складу ДСНС. Рятувальники намагались швидко відкопати з-під землі чоловіків, але після вилучення вони вже були без ознак життя”, – інформують у ДСНС.

Загиблі – чоловіки 1981 та 1975 років народження. Обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронці.


Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 21:14;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На вулиці Шевченка у Харкові увечері 4 грудня працівники газової служби проводили аварійні роботи на підземному газопроводі. Стався зсув ґрунту, і чоловіки опинилися під шаром землі.".