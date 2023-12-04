Завалило ґрунтом: двоє газівників загинули в Харкові, усуваючи аварію (фото)

На вулиці Шевченка у Харкові увечері 4 грудня працівники газової служби проводили аварійні роботи на підземному газопроводі. Стався зсув ґрунту, і чоловіки опинилися під шаром землі.

Інформація про надзвичайну подію надійшла о 18:26, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

“До місця події було направлено 6 одиниць техніки та 32 осіб особового складу ДСНС. Рятувальники намагались швидко відкопати з-під землі чоловіків, але після вилучення вони вже були без ознак життя”, – інформують у ДСНС.

Загиблі – чоловіки 1981 та 1975 років народження. Обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронці.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області