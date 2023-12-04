Завалило ґрунтом: двоє газівників загинули в Харкові, усуваючи аварію (фото)
На вулиці Шевченка у Харкові увечері 4 грудня працівники газової служби проводили аварійні роботи на підземному газопроводі. Стався зсув ґрунту, і чоловіки опинилися під шаром землі.
Інформація про надзвичайну подію надійшла о 18:26, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.
“До місця події було направлено 6 одиниць техніки та 32 осіб особового складу ДСНС. Рятувальники намагались швидко відкопати з-під землі чоловіків, але після вилучення вони вже були без ознак життя”, – інформують у ДСНС.
Загиблі – чоловіки 1981 та 1975 років народження. Обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронці.
Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
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- Категорії: Події, Харків; Теги: газ, газовщики, грунт, ГСЧС, оползень, погибли, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 21:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На вулиці Шевченка у Харкові увечері 4 грудня працівники газової служби проводили аварійні роботи на підземному газопроводі. Стався зсув ґрунту, і чоловіки опинилися під шаром землі.".