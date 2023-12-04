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Завалило грунтом: двое газовщиков погибли в Харькове, устраняя аварию (фото)

Происшествия 21:14   04.12.2023
Елена Нагорная
Завалило грунтом: двое газовщиков погибли в Харькове, устраняя аварию (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

На улице Шевченко в Харькове вечером 4 декабря работники газовой службы проводили аварийные работы на подземном газопроводе. Произошел оползень, и мужчины оказались под слоем земли.

Информация о чрезвычайном происшествии поступила в 18:26, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«К месту происшествия было направлено 6 единиц техники и 32 человека личного состава ГСЧС. Спасатели пытались быстро откопать из-под земли мужчин, но после извлечения они уже были без признаков жизни», — информируют в ГСЧС.

Погибшие — мужчины 1981 и 1975 годов рождения. Обстоятельства трагического случая устанавливают правоохранители.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 21:14;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На улице Шевченко в Харькове вечером 4 декабря работники газовой службы проводили аварийные работы на подземном газопроводе. Произошел оползень, и мужчины оказались под слоем земли.".