Завалило грунтом: двое газовщиков погибли в Харькове, устраняя аварию (фото)

На улице Шевченко в Харькове вечером 4 декабря работники газовой службы проводили аварийные работы на подземном газопроводе. Произошел оползень, и мужчины оказались под слоем земли.

Информация о чрезвычайном происшествии поступила в 18:26, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«К месту происшествия было направлено 6 единиц техники и 32 человека личного состава ГСЧС. Спасатели пытались быстро откопать из-под земли мужчин, но после извлечения они уже были без признаков жизни», — информируют в ГСЧС.

Погибшие — мужчины 1981 и 1975 годов рождения. Обстоятельства трагического случая устанавливают правоохранители.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области