Завалило грунтом: двое газовщиков погибли в Харькове, устраняя аварию (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
На улице Шевченко в Харькове вечером 4 декабря работники газовой службы проводили аварийные работы на подземном газопроводе. Произошел оползень, и мужчины оказались под слоем земли.
Информация о чрезвычайном происшествии поступила в 18:26, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«К месту происшествия было направлено 6 единиц техники и 32 человека личного состава ГСЧС. Спасатели пытались быстро откопать из-под земли мужчин, но после извлечения они уже были без признаков жизни», — информируют в ГСЧС.
Погибшие — мужчины 1981 и 1975 годов рождения. Обстоятельства трагического случая устанавливают правоохранители.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: газ, газовщики, грунт, ГСЧС, оползень, погибли, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 21:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На улице Шевченко в Харькове вечером 4 декабря работники газовой службы проводили аварийные работы на подземном газопроводе. Произошел оползень, и мужчины оказались под слоем земли.".