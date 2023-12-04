44 одиниці техніки РФ за добу ліквідували на Куп’янсько-Лиманському напрямку
Про ситуацію на лінії фронту за минулу добу в етері нацмарафону розповів начальник служби зі зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.
“На Лимано-Куп’янському напрямку за минулу добу 138 осіб втратив противник (це й за рахунок застосування наших дронів-камікадзе) та 44 одиниці військової техніки, серед яких три танки та дві бойові броньовані машини“, – навів дані Фітьо.
За його інформацією, на цьому напрямку зафіксували 422 обстріли за добу. Армія РФ не знижує активність штурмів.
“Активізація лінії фронту відбулася ще на початку жовтня. Російські окупанти готувалися до цього. Ми бачили їхню підготовку, здійснювали відповідні адекватні реакції на цю підготовку. Так само підтягували резерви, укріплювалися. І плюс-мінус, зараз активізація залишається на тому ж рівні, як була”, – оцінив обставини спікер Сухопутних військ ЗСУ.
Що з боку ворога посилилося – так це застосування дронів-камікадзе. Вони літають регулярно вздовж усієї лінії відповідальності ОСУВ “Хортиця”.
Читайте також: Місяці без суттєвого прогресу: ISW про російські штурми під Куп’янськом
“За минулу добу що на Бахмутському, що на Лимано-Куп’янському напрямку було застосування по 15 дронів-камікадзе на кожному з напрямків. У них виробництво цих дронів налагоджено, вони використовують їх активно. Але наголошуємо на тему, що дрон сам собою не літає. Дроном керує оператор, і від фаховості оператора залежить успіх використання даного боєприпасу. Вживаються заходи як радіоелектронної боротьби проти ворожих дронів, так і інший захист наших військовослужбовців та техніки, яка використовується на фронті“, — повідомив Фітьо.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, знищили, купянско-лиманское направление, новини Харкова, обстріли, Фитьо;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «44 одиниці техніки РФ за добу ліквідували на Куп’янсько-Лиманському напрямку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 09:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на лінії фронту за минулу добу в етері нацмарафону розповів начальник служби зі зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо".