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44 одиниці техніки РФ за добу ліквідували на Куп’янсько-Лиманському напрямку

Події 09:14   04.12.2023
Оксана Горун
44 одиниці техніки РФ за добу ліквідували на Куп’янсько-Лиманському напрямку Фото: скріншот

Про ситуацію на лінії фронту за минулу добу в етері нацмарафону розповів начальник служби зі зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

“На Лимано-Куп’янському напрямку за минулу добу 138 осіб втратив противник (це й за рахунок застосування наших дронів-камікадзе) та 44 одиниці військової техніки, серед яких три танки та дві бойові броньовані машини“, – навів дані Фітьо.

За його інформацією, на цьому напрямку зафіксували 422 обстріли за добу. Армія РФ не знижує активність штурмів.

“Активізація лінії фронту відбулася ще на початку жовтня. Російські окупанти готувалися до цього. Ми бачили їхню підготовку, здійснювали відповідні адекватні реакції на цю підготовку. Так само підтягували резерви, укріплювалися. І плюс-мінус, зараз активізація залишається на тому ж рівні, як була”, – оцінив обставини спікер Сухопутних військ ЗСУ.

Що з боку ворога посилилося – так це застосування дронів-камікадзе. Вони літають регулярно вздовж усієї лінії відповідальності ОСУВ “Хортиця”.

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За минулу добу що на Бахмутському, що на Лимано-Куп’янському напрямку було застосування по 15 дронів-камікадзе на кожному з напрямків. У них виробництво цих дронів налагоджено, вони використовують їх активно. Але наголошуємо на тему, що дрон сам собою не літає. Дроном керує оператор, і від фаховості оператора залежить успіх використання даного боєприпасу. Вживаються заходи як радіоелектронної боротьби проти ворожих дронів, так і інший захист наших військовослужбовців та техніки, яка використовується на фронті“, — повідомив Фітьо.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 09:14;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на лінії фронту за минулу добу в етері нацмарафону розповів начальник служби зі зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо".