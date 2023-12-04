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Генштаб по Харківщині: десять відбитих атак ворога, обстріли та авіаудари

Події 19:53   04.12.2023
Олена Нагорна
Генштаб по Харківщині: десять відбитих атак ворога, обстріли та авіаудари

Українські захисники на Харківщині за добу відбили десять атак військових РФ біля сіл Синьківка та Петропавлівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також ворог завдав авіаударів біля Петропавлівки та Піщаного.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Червона Зоря, Плетенівка та Красне Перше на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 19:53;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники на Харківщині за добу відбили десять атак військових РФ біля сіл Синьківка та Петропавлівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".