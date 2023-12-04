Генштаб по Харьковщине: десять отбитых атак врага, обстрелы и авиаудары

Украинские защитники на Харьковщине за сутки отбили десять атак военных РФ возле сел Синьковка и Петропавловка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также враг нанес авиаудары возле Петропавловки и Песчаного.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Червоная Заря, Плетеневка и Красное Первое на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.