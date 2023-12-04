Генштаб по Харьковщине: десять отбитых атак врага, обстрелы и авиаудары
Украинские защитники на Харьковщине за сутки отбили десять атак военных РФ возле сел Синьковка и Петропавловка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Также враг нанес авиаудары возле Петропавловки и Песчаного.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Червоная Заря, Плетеневка и Красное Первое на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, генштаб, Купянский район, купянское направление, обстрелы, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 19:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники на Харьковщине за сутки отбили десять атак военных РФ возле сел Синьковка и Петропавловка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".