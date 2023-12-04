Збиті “шахеди” та вісім атак на Харківщині – дані Генштабу
Генштаб ЗСУ вранці 4 грудня не повідомив про авіаційні удари за добу по Харківській області. Україну вночі атакували “шахеди”, 16 із них збили.
“У ніч на 4 грудня російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовану ракету Х-59 та 21 БпЛА типу “Shahed-136/131”. 16 ворожих дронів та керовану ракету Х-59 знищено“, – поінформував Генштаб ЗСУ.
Загалом за добу армія РФ завдала по Україні один ракетний та 45 авіаційних ударів (населених пунктів Харківської області у переліку атакованих авіацією немає). Також росіяни здійснили 49 обстрілів із РСЗВ. Під артилерійськими обстрілами було понад 130 населених пунктів, у тому числі на Харківщині.
На фронті за добу сталося 68 бойових зіткнень.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки Харківської області“, – зазначили в Генштабі.
Авіація Сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два – по зенітно-ракетних комплексах та два – по складах боєприпасів армії РФ. Ракетники вразили важку вогнеметну систему залпового вогню росіян та ЗРГ “Панцир”.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Shahed, війна, генштаб, обстріли, сводка;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 07:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ вранці 4 грудня не повідомив про авіаційні удари за добу по Харківській області. Україну вночі атакували “шахеди”, 16 із них збили".