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Збиті “шахеди” та вісім атак на Харківщині – дані Генштабу

Події 07:45   04.12.2023
Оксана Горун
Збиті “шахеди” та вісім атак на Харківщині – дані Генштабу

Генштаб ЗСУ вранці 4 грудня не повідомив про авіаційні удари за добу по Харківській області. Україну вночі атакували “шахеди”, 16 із них збили.

У ніч на 4 грудня російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовану ракету Х-59 та 21 БпЛА типу “Shahed-136/131”. 16 ворожих дронів та керовану ракету Х-59 знищено“, – поінформував Генштаб ЗСУ.

Загалом за добу армія РФ завдала по Україні один ракетний та 45 авіаційних ударів (населених пунктів Харківської області у переліку атакованих авіацією немає). Також росіяни здійснили 49 обстрілів із РСЗВ. Під артилерійськими обстрілами було понад 130 населених пунктів, у тому числі на Харківщині.

На фронті за добу сталося 68 бойових зіткнень.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки Харківської області“, – зазначили в Генштабі.

Авіація Сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два – по зенітно-ракетних комплексах та два – по складах боєприпасів армії РФ. Ракетники вразили важку вогнеметну систему залпового вогню росіян та ЗРГ “Панцир”.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 07:45;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ вранці 4 грудня не повідомив про авіаційні удари за добу по Харківській області. Україну вночі атакували “шахеди”, 16 із них збили".