Збиті “шахеди” та вісім атак на Харківщині – дані Генштабу

Генштаб ЗСУ вранці 4 грудня не повідомив про авіаційні удари за добу по Харківській області. Україну вночі атакували “шахеди”, 16 із них збили.

“У ніч на 4 грудня російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовану ракету Х-59 та 21 БпЛА типу “Shahed-136/131”. 16 ворожих дронів та керовану ракету Х-59 знищено“, – поінформував Генштаб ЗСУ.

Загалом за добу армія РФ завдала по Україні один ракетний та 45 авіаційних ударів (населених пунктів Харківської області у переліку атакованих авіацією немає). Також росіяни здійснили 49 обстрілів із РСЗВ. Під артилерійськими обстрілами було понад 130 населених пунктів, у тому числі на Харківщині.

На фронті за добу сталося 68 бойових зіткнень.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки Харківської області“, – зазначили в Генштабі.

Авіація Сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два – по зенітно-ракетних комплексах та два – по складах боєприпасів армії РФ. Ракетники вразили важку вогнеметну систему залпового вогню росіян та ЗРГ “Панцир”.