Сбитые «шахеды» и восемь атак на Харьковщине — данные Генштаба
Генштаб ВСУ утром 4 декабря не сообщил об авиационных ударах за сутки по Харьковской области. Украину ночью атаковали «шахеды», 16 из них сбили.
«В ночь на 4 декабря российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив управляемую ракету Х-59 и 21 БпЛА типа «Shahed-136/131″. 16 вражеских дронов и управляемая ракета Х-59 уничтожены», — проинформировал Генштаб ВСУ.
В целом за сутки армия РФ нанесла по Украины один ракетный и 45 авиационных ударов (населенных пунктов Харьковской области в перечне атакованных авиацией нет). Также россияне произвели 49 обстрелов из РСЗО. Под артиллерийскими обстрелами было более 130 населенных пунктов, в том числе на Харьковщиние.
На фронте за сутки произошло 68 боевых столкновений.
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили восемь атак врага в районах Синьковки Харьковской области», — отметили в Генштабе.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два — по зенитно-ракетным комплексам и два — по складам боеприпасов армии РФ. Ракетчики поразили тяжелую огнеметную систему залпового огня россиян и ЗРП «Панцирь».
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Shahed, война, генштаб, обстрелы, сводка;
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 07:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ утром 4 декабря не сообщил об авиационных ударах за сутки по Харьковской области. Украину ночью атаковали «шахеды», 16 из них сбили".