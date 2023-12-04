Сбитые «шахеды» и восемь атак на Харьковщине — данные Генштаба

Генштаб ВСУ утром 4 декабря не сообщил об авиационных ударах за сутки по Харьковской области. Украину ночью атаковали «шахеды», 16 из них сбили.

«В ночь на 4 декабря российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив управляемую ракету Х-59 и 21 БпЛА типа «Shahed-136/131″. 16 вражеских дронов и управляемая ракета Х-59 уничтожены», — проинформировал Генштаб ВСУ.

В целом за сутки армия РФ нанесла по Украины один ракетный и 45 авиационных ударов (населенных пунктов Харьковской области в перечне атакованных авиацией нет). Также россияне произвели 49 обстрелов из РСЗО. Под артиллерийскими обстрелами было более 130 населенных пунктов, в том числе на Харьковщиние.

На фронте за сутки произошло 68 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили восемь атак врага в районах Синьковки Харьковской области», — отметили в Генштабе.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два — по зенитно-ракетным комплексам и два — по складам боеприпасов армии РФ. Ракетчики поразили тяжелую огнеметную систему залпового огня россиян и ЗРП «Панцирь».