Легкий мороз, гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 5 декабря

Во вторник, 5 декабря, в Харькове и области — облачно с прояснениями, существенные осадки не ожидаются. На дорогах гололед.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать 4 — 6 градусов мороза, днем — 1 — 3 градуса со знаком «минус».

По области ночная температура составит от 3 до 8 мороза, дневная — от 4 мороза до 1 градуса тепла.

Ветер западный, 5 — 10 м/с.