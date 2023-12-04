Легкий мороз, гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 5 декабря
Фото: Василий Голосный
Во вторник, 5 декабря, в Харькове и области — облачно с прояснениями, существенные осадки не ожидаются. На дорогах гололед.
Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать 4 — 6 градусов мороза, днем — 1 — 3 градуса со знаком «минус».
По области ночная температура составит от 3 до 8 мороза, дневная — от 4 мороза до 1 градуса тепла.
Ветер западный, 5 — 10 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гололед, осадки, погода, прогноз, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 20:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 5 декабря, в Харькове и области — облачно с прояснениями, существенные осадки не ожидаются. На дорогах гололед.".