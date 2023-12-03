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Паводок на Харьковщине: синоптики предупредили о возможных затоплениях

Общество 16:24   03.12.2023
Елена Нагорная
Паводок на Харьковщине: синоптики предупредили о возможных затоплениях Карта: Укргидрометцентр

2-4 декабря на реках Харьковской области (суббассейна Северского Донца и в верховье реки Орель) ожидается повышение уровней воды на 0,2-0,4 метра, местами на 0,5 метра.

Такие показатели Укргидрометцентр прогнозирует в сравнении с уровнями воды по состоянию на 8 часов утра 1 декабря.

Согласно прогнозу, не исключается выход воды на пониженные участки пойм и дальнейшее медленное затопление поймы в верховье реки Орель.


Карта: wikipedia.org

Таким гидрологическим явлениям присвоен I уровень опасности, желтый.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2023 в 16:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2-4 декабря на реках Харьковской области (суббассейна Северского Донца и в верховье реки Орель) ожидается повышение уровней воды на 0,2-0,4 метра, местами на 0,5 метра.".