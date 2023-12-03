Паводок на Харьковщине: синоптики предупредили о возможных затоплениях

2-4 декабря на реках Харьковской области (суббассейна Северского Донца и в верховье реки Орель) ожидается повышение уровней воды на 0,2-0,4 метра, местами на 0,5 метра.

Такие показатели Укргидрометцентр прогнозирует в сравнении с уровнями воды по состоянию на 8 часов утра 1 декабря.

Согласно прогнозу, не исключается выход воды на пониженные участки пойм и дальнейшее медленное затопление поймы в верховье реки Орель.



Карта: wikipedia.org

Таким гидрологическим явлениям присвоен I уровень опасности, желтый.