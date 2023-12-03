Паводок на Харьковщине: синоптики предупредили о возможных затоплениях
Карта: Укргидрометцентр
2-4 декабря на реках Харьковской области (суббассейна Северского Донца и в верховье реки Орель) ожидается повышение уровней воды на 0,2-0,4 метра, местами на 0,5 метра.
Такие показатели Укргидрометцентр прогнозирует в сравнении с уровнями воды по состоянию на 8 часов утра 1 декабря.
Согласно прогнозу, не исключается выход воды на пониженные участки пойм и дальнейшее медленное затопление поймы в верховье реки Орель.
Карта: wikipedia.org
Таким гидрологическим явлениям присвоен I уровень опасности, желтый.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, Орель, паводок, погода, Северский Донец, снег, Укргидрометцентр;
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2023 в 16:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2-4 декабря на реках Харьковской области (суббассейна Северского Донца и в верховье реки Орель) ожидается повышение уровней воды на 0,2-0,4 метра, местами на 0,5 метра.".