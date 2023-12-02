Потеплеет до +11 градусов: прогноз погоды в Харькове и области на 3 декабря
Фото: «Редпост»
В воскресенье, 3 декабря, в Харькове и области ожидается потепление. При этом синоптики предупредили о ряде опасных метеорологических явлений.
Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать около 0 градусов, а днем — 6-8 тепла. Ночью обещают небольшие осадки.
По области ночная температура составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем от 6 до 11 градусов тепла. Ночью также прогнозируют небольшие осадки.
Напомним, ранее синоптики предупредили, что ночью и в первой половине дня в Харьковской области ожидается туман, видимость 200-500 м. Также на дорогах будет гололед. Днем по области прогнозируют порывы ветра, 15 – 20 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гололед, погода, потеплеет, синоптики, тепло, туман, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2023 в 20:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 3 декабря, в Харькове и области ожидается потепление. При этом синоптики предупредили о ряде опасных метеорологических явлений.".