Потеплеет до +11 градусов: прогноз погоды в Харькове и области на 3 декабря

В воскресенье, 3 декабря, в Харькове и области ожидается потепление. При этом синоптики предупредили о ряде опасных метеорологических явлений.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать около 0 градусов, а днем — 6-8 тепла. Ночью обещают небольшие осадки.

По области ночная температура составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем от 6 до 11 градусов тепла. Ночью также прогнозируют небольшие осадки.

Напомним, ранее синоптики предупредили, что ночью и в первой половине дня в Харьковской области ожидается туман, видимость 200-500 м. Также на дорогах будет гололед. Днем по области прогнозируют порывы ветра, 15 – 20 м/с.