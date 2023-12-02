Туман, гололед и ветер: синоптики предупредили об опасности на Харьковщине

Об опасных метеорологических явлениях в регионе 3 декабря предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«Ночью и в первой половине дня 3 декабря по городу и области ожидается туман, видимость 200-500 м. Ночью на дорогах гололедица. Днем по области порывы ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Синоптики также призывают водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными.