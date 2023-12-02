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Из-за снегопада задерживается харьковский поезд в Ужгород — «Укрзалізниця»

Общество 11:42   02.12.2023
Виктория Яковенко
Из-за снегопада задерживается харьковский поезд в Ужгород — «Укрзалізниця» Фото: АО «Укрзалізниця»

АО «Укрзалізниця» сообщило, что из-за обильных снегопадов на западе Украины ряд поездов курсируют с задержкой на более 30 минут.

По данным железнодорожников, задерживаются поезда:

— №17/18 Харьков — Ужгород (+1:47),
— №265/266 Ужгород — Ковель (+1:40),
— №35/36 Одесса — Перемышль (+1:17),
— №53/54 Киев — Перемышль (+1:17),
— №7/8 Киев — Черновцы (+0:53),
— №715/716 Перемышль — Киев (+0:53),
— №95/96 Киев — Рахов (+0:47),
— №5/6 Запорожье — Ясиня (+0:36),
— №29/30 Киев — Ужгород (+0:35).

Отмененных рейсов нет, отметили железнодорожники.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 декабря 2023 в 11:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "АО «Укрзалізниця» сообщило, что из-за обильных снегопадов на западе Украины ряд поездов курсируют с задержкой на более 30 минут.".