Из-за снегопада задерживается харьковский поезд в Ужгород — «Укрзалізниця»

АО «Укрзалізниця» сообщило, что из-за обильных снегопадов на западе Украины ряд поездов курсируют с задержкой на более 30 минут.

По данным железнодорожников, задерживаются поезда:

— №17/18 Харьков — Ужгород (+1:47),

— №265/266 Ужгород — Ковель (+1:40),

— №35/36 Одесса — Перемышль (+1:17),

— №53/54 Киев — Перемышль (+1:17),

— №7/8 Киев — Черновцы (+0:53),

— №715/716 Перемышль — Киев (+0:53),

— №95/96 Киев — Рахов (+0:47),

— №5/6 Запорожье — Ясиня (+0:36),

— №29/30 Киев — Ужгород (+0:35).

Отмененных рейсов нет, отметили железнодорожники.