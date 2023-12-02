Из-за снегопада задерживается харьковский поезд в Ужгород — «Укрзалізниця»
Фото: АО «Укрзалізниця»
АО «Укрзалізниця» сообщило, что из-за обильных снегопадов на западе Украины ряд поездов курсируют с задержкой на более 30 минут.
По данным железнодорожников, задерживаются поезда:
— №17/18 Харьков — Ужгород (+1:47),
— №265/266 Ужгород — Ковель (+1:40),
— №35/36 Одесса — Перемышль (+1:17),
— №53/54 Киев — Перемышль (+1:17),
— №7/8 Киев — Черновцы (+0:53),
— №715/716 Перемышль — Киев (+0:53),
— №95/96 Киев — Рахов (+0:47),
— №5/6 Запорожье — Ясиня (+0:36),
— №29/30 Киев — Ужгород (+0:35).
Отмененных рейсов нет, отметили железнодорожники.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: задерживается, Запад, поезд, снегопад, Украины, укрзалізниця, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2023 в 11:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "АО «Укрзалізниця» сообщило, что из-за обильных снегопадов на западе Украины ряд поездов курсируют с задержкой на более 30 минут.".