Через снігопад затримується харківський потяг до Ужгорода – «Укрзалізниця»
Фото: АТ “Укрзалізниця”
АТ «Укрзалізниця» повідомило, що через рясні снігопади на заході України низка потягів прямують із затримкою на понад 30 хвилин.
За даними залізничників, затримуються потяги:
– №17/18 Харків — Ужгород (+1:47),
– №265/266 Ужгород — Ковель (+1:40),
– №35/36 Одеса — Перемишль (+1:17),
– №53/54 Київ — Перемишль (+1:17),
– №7/8 Київ — Чернівці (+0:53),
– №715/716 Перемишль — Київ (+0:53),
– №95/96 Київ — Рахів (+0:47),
– №5/6 Запоріжжя — Ясіня (+0:36),
– №29/30 Київ — Ужгород (+0:35).
Скасованих рейсів немає, зазначили залізничники.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: задерживается, Запад, поезд, снегопад, Украины, укрзалізниця, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2023 в 11:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "АТ «Укрзалізниця» повідомило, що через рясні снігопади на заході України низка потягів прямують із затримкою на понад 30 хвилин.".