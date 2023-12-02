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Через снігопад затримується харківський потяг до Ужгорода – «Укрзалізниця»

Суспільство 11:42   02.12.2023
Вікторія Яковенко
Через снігопад затримується харківський потяг до Ужгорода – «Укрзалізниця» Фото: АТ “Укрзалізниця”

АТ «Укрзалізниця» повідомило, що через рясні снігопади на заході України низка потягів прямують із затримкою на понад 30 хвилин.

За даними залізничників, затримуються потяги:

– №17/18 Харків — Ужгород (+1:47),

– №265/266 Ужгород — Ковель (+1:40),

– №35/36 Одеса — Перемишль (+1:17),

– №53/54 Київ — Перемишль (+1:17),

– №7/8 Київ — Чернівці (+0:53),

– №715/716 Перемишль — Київ (+0:53),

– №95/96 Київ — Рахів (+0:47),

– №5/6 Запоріжжя — Ясіня (+0:36),

– №29/30 Київ — Ужгород (+0:35).

Скасованих рейсів немає, зазначили залізничники.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2023 в 11:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "АТ «Укрзалізниця» повідомило, що через рясні снігопади на заході України низка потягів прямують із затримкою на понад 30 хвилин.".