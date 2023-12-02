Туман, ожеледиця і вітер: синоптики попередили про небезпеку на Харківщині

Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні 3 грудня попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«Вночі та в першій половині дня 3 грудня по місту та області очікується туман, видимість 200-500 м. Вночі на дорогах ожеледиця. Вдень по області пориви вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Синоптики також закликають водіїв та пішоходів бути уважними та обережними.