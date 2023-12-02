Потеплішає до +11 градусів: прогноз погоди в Харкові та області на 3 грудня
Фото: “Редпост”
У неділю, 3 грудня, у Харкові та області очікують потепління. При цьому синоптики попередили про низку небезпечних метеорологічних явищ.
Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть близько 0 градусів, а вдень – 6-8 тепла. Вночі обіцяють невеликі опади.
По області нічна температура становитиме від 2 градусів морозу до 3 тепла, вдень – від 6 до 11 градусів тепла. Вночі теж прогнозують невеликі опади.
Нагадаємо, раніше синоптики попередили, що вночі та в першій половині дня на Харківщині очікується туман, видимість 200-500 м. Також на дорогах буде ожеледиця. Вдень по області прогнозують пориви вітру, 15 – 20 м/с.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гололед, погода, потеплеет, синоптики, тепло, туман, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2023 в 20:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 3 грудня, у Харкові та області очікують потепління. При цьому синоптики попередили про низку небезпечних метеорологічних явищ.".