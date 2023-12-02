Потеплішає до +11 градусів: прогноз погоди в Харкові та області на 3 грудня

У неділю, 3 грудня, у Харкові та області очікують потепління. При цьому синоптики попередили про низку небезпечних метеорологічних явищ.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть близько 0 градусів, а вдень – 6-8 тепла. Вночі обіцяють невеликі опади.

По області нічна температура становитиме від 2 градусів морозу до 3 тепла, вдень – від 6 до 11 градусів тепла. Вночі теж прогнозують невеликі опади.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили, що вночі та в першій половині дня на Харківщині очікується туман, видимість 200-500 м. Також на дорогах буде ожеледиця. Вдень по області прогнозують пориви вітру, 15 – 20 м/с.