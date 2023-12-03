Паводок на Харківщині: синоптики попередили про можливі затоплення
2-4 грудня на річках Харківської області (суббасейну Сіверського Дінця та у верхів’ї річки Оріль) очікується підвищення рівнів води на 0,2-0,4 метра, місцями на 0,5 метра.
Такі показники Укргідрометцентр прогнозує порівняно з рівнями води станом на 8 годину ранку 1 грудня.
Згідно з прогнозом, не виключається вихід води на понижені ділянки заплав та подальше повільне затоплення заплави у верхів’ї річки Оріль.
Карта: wikipedia.org
Таким гідрологічним явищам присвоєно І рівень небезпечності, жовтий.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вода, Орель, паводок, погода, Северский Донец, снег, Укргидрометцентр;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2023 в 16:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "2-4 грудня на річках Харківської області (суббасейну Сіверського Дінця та у верхів’ї річки Оріль) очікується підвищення рівнів води на 0,2-0,4 метра, місцями на 0,5 метра.".