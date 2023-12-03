Паводок на Харківщині: синоптики попередили про можливі затоплення

2-4 грудня на річках Харківської області (суббасейну Сіверського Дінця та у верхів’ї річки Оріль) очікується підвищення рівнів води на 0,2-0,4 метра, місцями на 0,5 метра.

Такі показники Укргідрометцентр прогнозує порівняно з рівнями води станом на 8 годину ранку 1 грудня.

Згідно з прогнозом, не виключається вихід води на понижені ділянки заплав та подальше повільне затоплення заплави у верхів’ї річки Оріль.



Карта: wikipedia.org

Таким гідрологічним явищам присвоєно І рівень небезпечності, жовтий.