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Легкий мороз, ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 5 грудня

Суспільство 20:18   04.12.2023
Олена Нагорна
Легкий мороз, ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 5 грудня Фото: Василь Голосний

У вівторок, 5 грудня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями, істотні опади не очікуються. На дорогах ожеледиця.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть 4 – 6 градусів морозу, вдень – 1 – 3 градуси зі знаком “мінус”.

По області нічна температура становитиме від 3 до 8 морозу, денна – від 4 морозу до 1 градуса тепла.

Вітер західний, 5-10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 20:18;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 5 грудня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями, істотні опади не очікуються. На дорогах ожеледиця.".