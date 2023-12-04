Легкий мороз, ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 5 грудня
Фото: Василь Голосний
У вівторок, 5 грудня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями, істотні опади не очікуються. На дорогах ожеледиця.
Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть 4 – 6 градусів морозу, вдень – 1 – 3 градуси зі знаком “мінус”.
По області нічна температура становитиме від 3 до 8 морозу, денна – від 4 морозу до 1 градуса тепла.
Вітер західний, 5-10 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 20:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 5 грудня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями, істотні опади не очікуються. На дорогах ожеледиця.".