37-летний мужчина погиб в огне на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
37-летний житель села Новоселовка в Богодуховской громаде нарушил правила безопасности при обращении с печью.
Пожар возник днем 6 декабря в частном доме, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«К месту вызова, на ул. Набережную, отправились спасатели 51-й Государственной пожарно-спасательной части. К моменту их прибытия огонь распространился на площадь 20 кв. м. Внутри дома горел диван и домашние принадлежности. В результате пожара погиб 37-летний мужчина. Его тело обнаружили спасатели в очаге горения», — описали события в ГСЧС.
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Огонь полностью потушили к 15:20. Предварительно спасатели установили, что причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 08:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "37-летний житель села Новоселовка в Богодуховской громаде нарушил правила безопасности при обращении с печью".