37-річний чоловік загинув у вогні на Харківщині

37-річний мешканець села Новоселівка у Богодухівській громаді порушив правила безпеки під час поводження з піччю.

Пожежа виникла вдень 6 грудня у приватному будинку, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

“До місця виклику на вул. Набережну вирушили рятувальники 51-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На час їх прибуття вогонь розповсюдився на площу 20 кв.м. Всередині будинку горів диван та домашні речі. Внаслідок пожежі загинув 37-річний чоловік. Його тіло знайшли рятувальники в осередку горіння”, – описали події в ДСНС.

Вогонь повністю загасили до 15:20. Попередньо рятувальники встановили, що причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.