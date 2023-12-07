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37-річний чоловік загинув у вогні на Харківщині

Події 08:46   07.12.2023
Оксана Горун
37-річний чоловік загинув у вогні на Харківщині Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

37-річний мешканець села Новоселівка у Богодухівській громаді порушив правила безпеки під час поводження з піччю.

Пожежа виникла вдень 6 грудня у приватному будинку, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

“До місця виклику на вул. Набережну вирушили рятувальники 51-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На час їх прибуття вогонь розповсюдився на площу 20 кв.м. Всередині будинку горів диван та домашні речі. Внаслідок пожежі загинув 37-річний чоловік. Його тіло знайшли рятувальники в осередку горіння”, – описали події в ДСНС.

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Вогонь повністю загасили до 15:20. Попередньо рятувальники встановили, що причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 08:46;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "37-річний мешканець села Новоселівка у Богодухівській громаді порушив правила безпеки під час поводження з піччю".