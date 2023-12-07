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На Харьковщине горела квартира: владелец чуть не погиб (фото)

Общество 15:48   07.12.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине горела квартира: владелец чуть не погиб (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Бойцы ГСЧС спасли мужчину из задымленной квартиры на Харьковщине.

Сообщения о пожаре в поселке Кегичевка спасатели получили 7 декабря в 11:01, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

На месте спасатели обнаружили выходящий из окна квартиры на первом этаже дым. Бойцы ГСЧС попали внутрь квартиры через окно и обнаружили у входной двери без сознания 38-летнего владельца. Его вынесли на свежий воздух и передали медикам «скорой».

Мужчина получил отравление угарным газом, его госпитализировали.

«Площадь пожара составила 2 кв.м. Горели домашние вещи. Огонь локализовали в 11:41. По предварительным данным, причиной возникновения возгорания стала собственная неосторожность пострадавшего при обращении с огнем», — добавили в ГСЧС.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 15:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы ГСЧС спасли мужчину из задымленной квартиры на Харьковщине.".