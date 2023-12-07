На Харьковщине горела квартира: владелец чуть не погиб (фото)

Бойцы ГСЧС спасли мужчину из задымленной квартиры на Харьковщине.

Сообщения о пожаре в поселке Кегичевка спасатели получили 7 декабря в 11:01, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

На месте спасатели обнаружили выходящий из окна квартиры на первом этаже дым. Бойцы ГСЧС попали внутрь квартиры через окно и обнаружили у входной двери без сознания 38-летнего владельца. Его вынесли на свежий воздух и передали медикам «скорой».

Мужчина получил отравление угарным газом, его госпитализировали.

«Площадь пожара составила 2 кв.м. Горели домашние вещи. Огонь локализовали в 11:41. По предварительным данным, причиной возникновения возгорания стала собственная неосторожность пострадавшего при обращении с огнем», — добавили в ГСЧС.