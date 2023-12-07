На Харьковщине горела квартира: владелец чуть не погиб (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Бойцы ГСЧС спасли мужчину из задымленной квартиры на Харьковщине.
Сообщения о пожаре в поселке Кегичевка спасатели получили 7 декабря в 11:01, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
На месте спасатели обнаружили выходящий из окна квартиры на первом этаже дым. Бойцы ГСЧС попали внутрь квартиры через окно и обнаружили у входной двери без сознания 38-летнего владельца. Его вынесли на свежий воздух и передали медикам «скорой».
Мужчина получил отравление угарным газом, его госпитализировали.
«Площадь пожара составила 2 кв.м. Горели домашние вещи. Огонь локализовали в 11:41. По предварительным данным, причиной возникновения возгорания стала собственная неосторожность пострадавшего при обращении с огнем», — добавили в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 15:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы ГСЧС спасли мужчину из задымленной квартиры на Харьковщине.".